أعلنت جمعية الهلال الأحمر تشكيل مجلس إدارتها الجديد للعام 2024 - 2025 برئاسة السفير خالد المغامس ود.ناصر التناك نائبا للرئيس والمستشار حمود الصانع أمينا عاما ود.لطيفة المير أمينة للصندوق وعضوية كل من يوسف الزبن وفهد المنديل وسعود المخيزيم.



وقال رئيس مجلس الجمعية السفير المغامس في تصريح صحافي بعد التشكيل إن مجلس الإدارة الجديد ملتزم بالعمل بروح الفريق الواحد لبذل كل الجهود الإنسانية لتلبية الاحتياجات العاجلة داخل البلاد وخارجها. وأكد أن الجمعية تواصل جهودها الإنسانية لإغاثة المنكوبين حول العالم بدعم وتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح الخالد وبتكاتف وتعاون الهيئات والمؤسسات الإنسانية في البلاد. وأوضح أن الجمعية تراقب عن كثب التطورات الراهنة على الساحة العالمية وما يواكبها من كوارث إنسانية، إذ تقع على عاتقها مسؤولية مواجهة هذه التحديات عبر بناء خطط واستراتيجيات لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية العاجلة لكل المتضررين حول العالم. وشدد السفير المغامس على أن الجمعية وما وصلت إليه من ريادة وتميز في مجالات العمل الإنساني تشكل دافعا لها لتقديم المزيد من المساعدات وتخفيف المعاناة البشرية وصون الكرامة الإنسانية بما يسهم في ريادة دولة الكويت في هذا المجال.



وعلى صعيد الجسر الإغاثي إلى لبنان، أعلن السفير المغامس انطلاق الطائرة الرابعة يوم السبت المقبل بتوجيهات من القيادة السياسية وبالتعاون بين وزارات الخارجية والدفاع والشؤون الاجتماعية.