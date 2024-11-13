أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، أن العلاقات الكويتية - الأردنية راسخة وتاريخية ومتينة، مشيدا بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الأخوية بين البلدين.



وقال الفايز خلال لقائه مع سفيرنا لدى الأردن حمد المري بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الأعيان إن «العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وأخاه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه حريصان على إدامتها لما فيه خدمة المصالح المشتركة والقضايا العربية والإسلامية».



من جهته، أعرب المري في تصريح لـ «كونا» عن تهانيه للفايز بتجديد الثقة الملكية بمناسبة صدور الإرادة الملكية السامية بتعيينه رئيسا لمجلس الأعيان، مؤكدا حرص البلدين على تعزيز العلاقات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.



وأشاد بدور الملك عبدالله البارز تجاه قضايا المنطقة ودوره تجاه قضية العرب المركزية والوضع الحالي في غزة وحرصه على مواصلة التنسيق والتشاور مع صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه حول مختلف القضايا العربية والإقليمية بما يعزز مسيرة التضامن والتعاون العربي والإسلامي والقدرة على مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة.



وأكد المري أهمية هذه اللقاءات التي تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين اللذين تربطهما علاقة مشتركة وتاريخية وعميقة منذ عقود طويلة.



وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها والبناء عليها بمختلف المجالات، كما تم التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لإيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة وإنهاء دوامة العنف في المنطقة.















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