

استضاف بنك بوبيان مجموعة من القياديين وأطباء الأسنان بوزارة الصحة لعقد ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع البورد الكويتي لطب وجراحة اللثة وجراحة الأسنان، وذلك في إطار التعاون والدعم المتواصلين بين القطاعين العام والخاص واستراتيجية بوبيان لمشاركة خبراته مع مختلف المؤسسات والجهات.



وبهذه المناسبة، قال مساعد مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عبدالعزيز الرومي: نواصل في «بوبيان» استراتيجيتنا الهادفة إلى أن نكون جزءا مؤثرا في مجتمعنا، ومن هذا المنطلق كان من الطبيعي أن نستمر في دعم مختلف الجهات في القطاع الحكومي والخاص من خلال مشاركة خبراتنا وتجاربنا المتعلقة بالممارسات الرائدة التي قد يستفيد منها القادة على جميع المستويات وتطبيقها على مستوى فرق العمل لديهم.



وأضاف الرومي أن التعاون مع البورد الكويتي لطب وجراحة اللثة وزراعة الأسنان يأتي في إطار التزام بوبيان تجاه تطوير وتنمية الكوادر الوطنية الطبية ورسم مساراتهم الوظيفية من خلال تعزيز الطاقات الإبداعية لديهم والاعتماد على أدوات وبرامج مستحدثة تسهم في الارتقاء بقدراتهم الوظيفية وفق أعلى المعايير العالمية.



وأوضح أن خلق قادة مؤثرين في بيئة العمل إنما يؤثر بالضرورة على نطاق نجاح فريق العمل ككل، وهو ما يستلزم من المؤسسات تعزيز كفاءات ومهارات قياديها بما يشمل مهارات قيادية ومهنية وأيضا شخصية، مشيرا إلى أن مفهوم التعلم المستمر في بوبيان يجسد استراتيجيته الرامية إلى الارتقاء بكوادره البشرية والاستثمار في رأس المال البشري، حيث يعتبر من أبرز ركائز النجاح التي يرتكز عليها مسار الشمول الوظيفي.



وبين أن القيادة الناجحة تحتاج إلى عناصر دعم واستراتيجيات دقيقة تستهدف تطوير ونجاح قائد الفريق وتأثيره على بيئة وفريق العمل، كذلك النتائج المرجوة للوصول إلى الأداء الأمثل، وهو ما تنتهجه منظومة بوبيان التدريبية من أكاديميات وبرامج ودورات تأتي ضمن خطة تدريب متكاملة وفق معايير علمية لتلبية احتياجات وتعزيز كفاءات ومهارات كوادره البشرية.



ولفت إلى أن محاور ورشة العمل تم إعدادها واختيارها بعناية ودقة، حيث تضمنت مناقشات تفاعلية وتبادل للخبرات بما يتوافق مع احتياجات المنضمين لتشمل إتقان مهارات التواصل الفعال لديهم وبناء شخصية قيادية ومهنية تساعدهم في القيادة المؤثرة والتعامل والتواصل الناجح بصورة عامة، ما يسهم في تحقيق أهداف الرؤية التنموية وضمان تزويد سوق العمل بالتخصصات والمهارات المميزة.



من جانبه، توجه مدير برنامج البورد الكويتي لطب وجراحة اللثة وزراعة الأسنان د.أحمد الشراد بالشكر إلى بنك بوبيان لاستضافته مجموعة من أعضاء هيئة التدريس ببرنامج البورد الكويتي التابع لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية وأطباء الأسنان في وزارة الصحة من خلال ورشة العمل، والتي ارتكزت محاورها حول التطور المهني وتنمية المهارات القيادية والأعمال والتواصل الفعال، وهو ما ينعكس إيجابيا على تنمية ورفع كفاءة الكادر الطبي في القطاع الصحي الكويتي.