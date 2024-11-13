أشاد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية عبدالعزيز الشايع بالرعاية الكبيرة التي تحظى بها مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده، التي تنطلق في نسختها الـ27 تحت شعار «خير زاد»، برعاية كريمة من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



وأشار الشايع إلى أن «الصفا الإنسانية» ستشارك في المسابقة لهذا العام، وسيمثلها 121 مشاركا ومشاركة في مختلف شرائح المسابقة العامة، ومسابقة النشء والشباب، ومسابقة المجد، ومسابقة الخير والبركة، ومسابقة فئات ذوي الاحتياجات الخاصة.



وذكر أن من أهم مميزات المشاركة عن طريق «الصفا الإنسانية» إقامة برنامج مكثف للمراجعة على أيدي مشايخ متقنين، لتأهيل المشاركين والمشاركات في هذا المحفل القرآني الكبير، بالإضافة إلى تخصيص جوائز قيمة للحاصلين على المراكز الثلاثة المتقدمة في كل المستويات.



وشكر الأمانة العامة للأوقاف على التنظيم السنوي لهذه المسابقة القرآنية الفريدة على الصعيد الدولي، وإتاحتها الفرصة للجهات الخيرية للمشاركة، وحرص القائمين عليها، لإبراز جيل جديد من القراء والحفظة المتقنين.



يذكر أن هذه هي المشاركة الثالثة على التوالي لجمعية الصفا الإنسانية، وقد حصدت مراكز فائزة متقدمة في الأعوام الماضية في مختلف شرائح المسابقة.