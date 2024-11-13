استقبلت كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة وفدا عسكريا من كلية القيادة والأركان المشتركة في سلطنة عمان الشقيقة وذلك في زيارة رسمية. وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي أمس الثلاثاء إن مساعد أمر كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة العميد الركن بحري عبدالله الدوسري رحب بالوفد الزائر الذي يترأسه قائد كلية القيادة والأركان العمانية العميد الركن سيف بن حمد اليوسفي، حيث استمع الوفد لإيجاز مفصل عن مختلف أقسام ومرافق كلية مبارك العبدالله وآلية سير العملية التعليمية من مناهج ومحاضرات وتمارين. وأشارت إلى أنه تمت خلال الزيارة مناقشة أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات في مجال التعليم والتدريب للضباط منتسبي كليات القيادة والأركان.