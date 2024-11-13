الربح يعود للمساهمات من أعمال الخدمات المصرفية الاستثمارية وحصة الأرباح بشركة تابعة

113.9 مليون دولار مجموع الدخل الشامل العائد على المساهمين خلال 9 أشهر بزيادة 51.4%

997 مليون دولار إجمالي حقوق الملكية العائدة للمساهمين بنهاية سبتمبر 2024 بارتفاع 0.8%

المجموعة تدير محفظة استثمارات عالمية بالخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا



كشفت مجموعة «جي إف إتش» المالية عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، والمنتهية في 30 سبتمبر 2024، حيث حققت ربحا صافيا عائدا على المساهمين بقيمة 87.95 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بزيادة 11.44%، مقارنة مع 78.92 مليون دولار في ذات الفترة من 2023.



ويعود سبب الربح بشكل رئيسي إلى المساهمات من أعمال الخدمات المصرفية الاستثمارية، وحصة الأرباح في الشركة التابعة للمجموعة في القطاع المصرفي التجاري، والدخل الناتج عن أنشطة استثمار الخزينة. وبلغت ربحية السهم للأشهر التسعة الأولى من العام 2.43 سنت مقابل 2.26 سنت للفترة ذاتها من عام 2023 بزيادة 7.5%.



وبلغ مجموع الدخل الشامل عائدا على المساهمين بقيمة 113.9 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بزيادة 51.4% مقارنة بـ75.23 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. بلغ إجمالي الدخل للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 ما مقداره 486.49 مليون دولار مقارنة بـ340.40 مليون دولار لذات الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 42.9%.



وبلغ صافي الربح الموحد للأشهر التسعة الأولى من العام 95.96 مليون دولار مقابل 81.05 مليون دولار في ذات الفترة من عام 2023 بزيادة قدرها 17.9%. وبلغ إجمالي المصروفات للأشهر التسعة الأولى من هذا العام 233.90 مليون دولار مقارنة بـ180.24 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 29.8%.



وبلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة للمساهمين 997.05 مليون دولار في 30 سبتمبر 2024 بارتفاع طفيف بلغ 0.8% من 989.54 مليون دولار في 31 ديسمبر 2023، في حين سجلت المجموعة انخفاض بسيط في إجمالي الأصول بلغت نسبته 1.6% ليصل إلى 10.94 مليارات دولار في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بـ11.12 مليار دولار في 31 ديسمبر 2023. ويعود سبب الانخفاض بشكل رئيسي إلى بيع صافي الاستثمارات الخاصة.



ويبلغ حجم الأصول والأموال التي تديرها المجموعة حاليا أكثر من 21 مليار دولار، بما في ذلك محفظة عالمية من الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.



نتائج الربع الثالث



وعلى صعيد نتائج المجموعة خلال فترة الربع الثالث من العام الحالي، فقد سجلت ربحا صافيا عائدا على المساهمين بقيمة 27.20 مليون دولار للربع الثالث من العام مقارنة بـ24.31 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، حيث جاءت الزيادة بنسبة 11.9% نتيجة أداء المجموعة في إدارة الاستثمارات والخدمات المصرفية التجارية وأنشطة الخزينة والاستثمارات الخاصة.



وبلغت ربحية السهم للربع الثالث0.73 سنت مقابل0.71 سنت للربع الثالث من عام 2023 بزيادة 2.8%. بلغ مجموع الدخل الشامل عائدا على المساهمين بقيمة 46.59 مليون دولار للربع الثالث من العام بزيادة 103.0% مقارنة بـ 22.95 مليون دولار في الربع الثالث من 2023.



وبلغ إجمالي الدخل للربع الثالث من عام 2024 ما مقداره 154.26 مليون دولار مقارنة بـ124.19 مليون دولار للربع الثالث من عام 2023 بزيادة قدرها 24.2%. وبلغ صافي الربح الموحد للربع الثالث 27.659 مليون دولار مقابل 23.86 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023 بزيادة قدرها 15.9%. بلغ إجمالي المصروفات للربع الثالث 70.03 مليون دولار مقارنة بـ63.67 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 10.0%.



المساهمات المستدامة



واصلت المجموعة تنفيذ استراتيجيتها الخاصة بالممارســــات البيئيــة والمجتمعيـة والحوكمة بفعالية من خلال تنفيذ مبادرات رئيسية في الربع الثالث، والتي اشتملت على:



٭ إطلاق برنامج المساعد التنفيذي: قامت المجموعة بتصميم وإطلاق برنامج المساعد التنفيذي الذي يهدف لتمكين الخريجين البحرينيين المتميزين. تأتي هذه المبادرة في إطار التزام جي إف إتش برعاية القادة المستقبليين من خلال الاستثمار في أفضل الخريجين لتعزيز مهاراتهم.



٭ دعم المجلس الأعلى للمرأة: ساهمت جي إف إتش بدعم مالي لتنظيم الاحتفال بيوم المرأة البحرينية القادم، والذي يتم الاحتفال به بشكل سنوي في شهر ديسمبر عبر مراسم خاصة تقام تحت رعاية صاحب الجلالة ملك البحرين.



٭ رعاية موسم القدرة الذي ينظمه الاتحاد الملكي البحرينــــي للفروسية وسباقات القدرة للعامين 2024 و2025: تواصــــل جي إف إتش شراكتها مع الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة في سباقاتها المتبقية لعام 2024 والسباقات المقبلة في العام 2025، مما يعكس دعم المجموعة للرياضات ذات الشعبية العالمية.



٭ رعاية بطولة العالم للغطـــس العالـي2024 ومنافسات الجولة العالمية لكرة السلة 3X3: بالشراكة مع اللجنة الأولمبية البحرينية، دعمت جي إف إتش حدثين رياضيين عالميين مهمين خلال هذا الربع، وهما بطولة كأس العالم للغطس العالي 2024 والجولة العالمية لكرة السلة 3X3 2024.



أبرز إنجازات المجموعة



٭ زيادة في الدخل بنسبة 24.2% في الربع الثالث وبنسبة 42.9% خلال التسعة شهور الأولى من عام 2024 مقارنة بالسنة الماضية.



٭ الاستثمار المشترك مع إحدى أكبر الشركات لإدارة الأصول في مجال الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة الأميركية في منصة رائدة ومستقلة للطاقة المتجددة في الولايات المتحدة الأميركية.



٭ الاستثمار في منصة تأجير سفن البحرية الرائدة في أوروبا بالتعاون مع شركة هايفين كابيتال مانجمنت، وذلك بالتزام يتجاوز 50 مليون دولار.



٭ الاستحواذ على منشأتين صناعيتين للتخزين البارد والتوزيع في ولايتي تكساس وماساتشوستس، بقيمة تتجاوز 50 مليون دولار.



٭ الاستحواذ على 4 أصول سكن للطلاب من الدرجة A، بإجمالي يتجاوز 1600 سرير في أسواق ولايات تينيسي وكينتاكي وتكساس ومينيسوتا، بقيمة إجمالية تتجاوز 200 مليون دولار.



٭ تحقيق إقبال كبير على الاكتتاب في برنامج صكوك المجموعة بقيمة 500 مليون دولار، حيث فاق طلب العرض بأكثر من أربعة أضعاف ما يساوي 2 مليار دولار من مستثمرين إقليميين ودوليين.



٭ المشاركة في مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، بالمملكة العربية السعودية، وإطلاق تطبيق للهاتف المحمول مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي يتيح التسجيل والاشتراك في الاستثمارات بشكل فوري



٭ إبرام شراكة مع شركة «إدامة» لتطوير مشروع البحرين سيرف بارك، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يتميز بتقنية Wavegarden Cove العالمية المستوى والمختصة في إنشاء الأمواج الاصطناعية.