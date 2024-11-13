أعلنت شركة أرزان لإدارة الاستثمار، التابعة لمجموعة أرزان المالية للتمويـــــل والاستثمار، عن تأسيس «صندوق دوموس العقاري» في دبي، بشراكة استراتيجية مع شركة ايفا للفنادق والمنتجعات، بهدف الاستحواذ وتطوير وتشغيل عقارات استثمارية لتسكين موظفي قطاع الضيافة، ومن المخطط أن يدير الصندوق أصولا عقارية تصل قيمتها إلى 1.5 مليار درهم إماراتي. وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أرزان المالية جاسم زينل: «تشارك شركة أرزان لإدارة الاستثمار بصفتها مديرا «للصندوق»، ويقع على عاتقها مسؤولية حوكمة الشركات، والهيكلة، وجمع رأس المال، والإشراف على الاستثمار، والتقارير، وعلاقات المستثمرين». وبموجب الهيكل التأسيسي للصندوق، تكون ايفا للفنادق والمنتجعات مسؤولة عن التصميم الفني، وخطط التكلفة، وإدارة البناء بصفتها مدير التطوير.



وتقوم شركة Domus Managed Housing، التابعة لإيفا للفنادق البحث عن الأصول العقارية المميزة، والتخطيط، والتأجير، وإدارة الأصول التشغيلية كمدير للأصول. من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة في شركة ايفا للفنادق والمنتجعات خالد اسبيته: «سعداء بكوننا جزءا من استراتيجية دوموس السكنية الرائدة، واختيار صندوق دوموس العقاري لايفا للفنادق والمنتجعــات كمديــر تطويـــر، وDomus Managed Housing كمدير للاصول التشغيلية».



وفي سياق متصل، أعلنت شركة عقارات الكويت ومجموعة الشركة التجارية العقارية عن استثمار استراتيجي جديد، لاستثمار 200 مليون درهم اماراتي في «صندوق دوموس العقاري»، ويبلغ التزام الشركتين مبلغ 100 مليون درهم اماراتي لكل منهما. وتعليقا على هذا الاستثمار، قال رئيس مجلس الإدارة في الشركة التجارية العقارية عبدالفتاح معرفي: «سعداء باستثمارنا الجديد مع مجموعة أرزان المالية، وايفا للفنادق وعقارات الكويت، ومتحمسون للاستثمار في دوموس، المفهوم المتطور لتسكين موظفي قطاع الضيافة، سوق إمارة دبي كانت ومازالت مرحبة وجاذبة للاستثمار والمنتجات العقارية». ومن جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة عقارات الكويت طلال البحر: «استثمارنا الجديد ينبع من ثقتنا في سوق دبي، وبناء على النجاح الذي حققته دوموس في السنوات الماضية. أردنا البناء على هذا النجاح والتوسع في هذا المنتج. وتلبي دوموس احتياجات السوق القوية والمتنامية في الامارات بحلول اسكانية مبتكرة».