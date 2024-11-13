أظهرت النتائج المالية لشركة الكويت للتأمين عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، عن تحقيق صافي ربح 8.3 ملايين دينار، بربحية 44.65 فلسا للسهم، ويضاف إليه إيراد بيع استثمار الذي تم تحقيقه لغاية الربع الثالث من العام 2024 بقيمة 1.4 مليون دينار، والذي يتم إدراجه في الأرباح المرحلة مباشرة وليس ضمن بيان الدخل طبقا لمعيار IRFS 9، لتحقق الشركة بذلك صافي أرباح ٩٫٧ ملايين دينار.



وبلغ إجمالي الأقساط التي تم الاكتتاب بها للفترة الحالية 53.9 مليون دينار، مقابل 42.4 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 11.5 مليون دينار، وبنسبة 27%، وبلغت الأقساط المكتسبة 55.1 مليون دينار للفترة الحالية، مقابل 33.5 مليون دينار، بزيادة قدرها 21.6 مليون دينار وبنسبة 64%.



وبلغت الايرادات التشغيلية 3.95 ملايين دينار، وسجلت الشركة إيرادات استثمار للفترة الحالية 5.6 ملايين دينار، مقابل 5.1 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 10%.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للشركة سامي شريف: «النجاحات التي نحققها هو نتاج جهود ضخمة تم بذلها في السنوات السابقة لبناء الأسس التي تجعلنا نتمتع بنمو مستدام في الأرباح والأقساط، حيث تتمتع الشركة بأساس مالي قوي ومستقر». وأشار إلى أن الشركة حازت جائزة (شركة التأمين الأكثر ثقة) من مجلة «The Global Economics» المؤسسة المتخصصة في إطلاق التصنيفات السنوية في مجالات الاقتصاد والاعمال لعام 2024 وبالإضافة إلى جائزة (أكثر شركة تأمين مستقرة ماليا) لعام 2023، كما حصلت الشركة على جائزة (أفضل شركة في التأمينات العامة لعام 2023) من مجلة «International Finance».



وأضاف شريف أنه إلى جانب الأرباح والأقساط تحافظ الشركـــة على التصنيف الإئتماني المميز من وكالتي AM Best



وMoody’s عند A- وA3 على التوالي مع نظرة مستقبلية مستقـــرة، وفخــورون باستمرارية الحصول على هذه التصنيفات باعتبارنا في مقدمة الشركات المحلية والإقليمية في قطـــاع خدمـــات التأمين.



ومن ناحية أخرى، حققنا تقدما كبيرا في مشروع الرقمنة حاليا، حيث يمكن للعملاء تحميل بعض وثائق التأمين بسهولة عبر الهواتف المحمولة عن طريق مسح باركود. أما باقي وثائق التأمين، فسيتمكن العملاء من تحميلها قريبا وذلك تماشيا مع التعديلات الجديدة المطلوبة من وحدة التأمين. كما قمنا أيضا بحملة تأمين السفر تزامنا مع موسم الصيف، وقمنا بترويجها عبر قنوات التواصل الاجتماعي وفي مطار الكويت الدولي – قاعة اللؤلؤة.



وفي ختام حديثه، وجه شريف شكره وتقديره لوحدة تنظيم التأمين في تطوير وتنظيم قطاع التأمين في الكويت والارتقاء بمعاييره عالميا، وكذلك إلى هيئة أسواق المال ووزارة التجارة وكل الجهات الرقابية في الكويت على دورهم الفاعل في تعزيز بيئة العمل الاحترافية.