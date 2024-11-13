أعلنت شركة جي تو للمقاولات العامة للمباني، والناتجة عن تحالف الأرجان العالمية العقارية والمشتركة العالمية العقارية، عن إتمام التعاقد مع مجموعة لولو هايبر العالمية، لتضاف إلى قائمة العلامات التجارية الرئيسية التي تم التعاقد معها لمشروع جابر مول الذي سيشكل إضافة مهمة إلى خريطة التسوق في الكويت بمدينة جابر الأحمد، والمقرر افتتاحه منتصف 2025.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة جي تو للمقاولات العامة للمباني علي خاجة إن انضمام مجموعة لولو هايبر ماركت العالمية إلى عائلة جابر مول يدعم الاستراتيجية المعتمدة للمشروع، مشيرا إلى توقيع «جي تو» عقدا حصريا مع «الأرجان العالمية»، لتكون مسؤولة بالكامل عن تأجير المساحات والمواقع المتاحة للتأجير والاستغلال التجاري في جابر مول.



وأوضح أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع اعتماد خطة متكاملة بمراحل مدروسة بدقة لانتقاء المستأجرين الرئيسيين للمول والعلامات التجارية العالمية والإقليمية والمحلية، مع الأخذ بعين الاعتبار التوجهات والمتطلبات والاحتياجات الحالية والمستقبلية لسكان مدينة جابر الأحمد السكنية والمناطق المحيطة التي سيخدمها المشروع.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للتأجير وإدارة العقار في شركة الأرجان العالمية العقارية حمد القلاف إن اختيار مجموعة لولو هايبر ماركت العالمية يأتي ضمن المرحلة الأولى للخطة التشغيلية للمول، والتي تم التعاقد فيها مع عدد مختار بعناية من العلامات التجارية الشهيرة والمستأجرين الرئيسيين.



وأشار إلى المكانة المميزة التي تتمتع بها المجموعة في تجارة التجزئة على المستويين العالمي والإقليمي والتي ترتبط بتنوع منتجاتها وجودتها وسلسلة متاجرها التي تتجاوز 203 متاجر بأفضل وجهات التسوق في دول الخليج ومصر والهند وإندونيسيا وماليزيا، حيث يحظى رواد المتجر بأي موقع في العالم بتجربة تسوق غنية تلبي كل ومختلف احتياجاتهم.



من جهته، أعرب المدير التنفيذي لمجموعة لولو العالمية أشرف علي عن سعادته بالانطلاقة القادمة لمتجر لولو هايبر ماركت في جابر مول مدينة جابر الأحمد، مشيرا إلى انه الفرع السابع عشر للمجموعة في الكويت، مؤكدا أن هذا الإنجاز يعكس التزام لولو هايبر بتقديم تجربة تسوق عالمية المستوى توفر الراحة والتنوع والقيمة للمجتمع.