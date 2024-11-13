أعلنت شركة المركز المالي الكويتي «المركز»، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من 2024، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 6.25%، ليبلغ 14.92 مليون دينـــار، مقارنــة بـ 14.04 مليون دينار في الفترة نفسها من 2023، وبلغ صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة 3.35 ملايين دينار عن الأشهر التسعة الأولى من 2024، مقارنة بصافي ربح بلغ 0.71 مليون دينار عن نفس الفترة من العام الماضي.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لـ «المركز» علي خليل: «شهد السوق الكويتي أداء إيجابيا في الربع الثالث من عام 2024، مدعوما بقوة القطاعات الرئيسية والأرباح الإيجابية للشركات، إلى جانب استقرار المشهد السياسي، والتركيز على الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ المشاريع. كما شهدت الأسواق الخليجية انتعاشا مدفوعة بالأداء الإيجابي لعدة قطاعات وأرباح الشركات. ولايزال المشهد الاستثماري العالمي غير مستقر بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة».



من جانبه، قال العضو المنتدب - إدارة الثروات وتطوير الأعمال في «المركز» عبد اللطيف النصف: «بلغ إجمالي الأصول تحت الإدارة 1.39 مليار دينار حتى 30 سبتمبر 2024 مقارنة بمبلغ 1.16 مليار دينار كما في 30 سبتمبر 2023 بارتفاع قدره 19.84%. وتؤكد المبادرات الإستراتيجية التي تم تنفيذها بقطاعي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية التزامنا بتلبية أهداف العملاء الاستثمارية والابتكار في الخدمات التي نقدمها».



وأضاف: «يواصل «المركز» تعزيز أفضل الممارسات التشغيلية ومعدل الربحية، من خلال التركيز على تحقيق النتائج وإعطاء الأولوية للتحسين المستمر، وفي المستقبل نؤمن بمكانة «المركز» لتجاوز توقعات العملاء في ظل تطور المشهد المالي».