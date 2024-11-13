

أبدت الفنانة ياسمين رئيس سعادتها بردود الافعال التي تلقتها من الجمهور عقب عرض فيلم «الفستان الأبيض» ضمن المسابقة الرسمية في فعاليات مهرجان الجونة في دورته السابعة التي أقيمت مؤخرا، وقالت إنها متحمسة لعرض الفيلم تجاريا خلال الفترة المقبلة.



وعن أبرز الصعوبات التي واجهتها، قال رئيس بحسب موقع «نواعم»: التصوير كان في غاية الإرهاق، خاصة أنه كان يتطلب أماكن متفرقة بالإضافة إلى كثرتها، لافتة إلى أن نص الفيلم في غاية الجمال والإقناع لها لتجسد الدور، معبرة عن سعادتها بتعاونها مع المخرجة جيلان أبو عوف، واعتبرتها مكسبا لصناعة السينما، كما أشادت بموهبتها في التأليف أيضا.



وفيما يتعلق بنقاط القوة في الفيلم، قالت ياسمين: التكثيف الزمني بالعمل كان عامل قوة إذ يدور الفيلم في 36 ساعة قبل الفرح، لتواجه العروس رحلة البحث عن فستان وتواجه معوقات جمة بسببه، وتابعت: الأحداث تسير في فترة زمنية قليلة، وتم تصويره في مدة زمنية أطول، لنركز أكثر على التفاصيل الأخرى من حيث الصناعة، بحيث نشعر المشاهد ألا يوجد مط في الأحداث، مشيرة إلى أن أهم شيء بالنسبة للممثل ونجاحه هو استطاعته أن يظهر أدق التفاصيل للمشاهد المتعددة التي تتطلب إبداعا منه.



وكشفت ياسمين رئيس أنها عقدت العزم للاتجاه للإنتاج لتبدأه بفيلم «الفستان الأبيض»، وسيستتبع بأعمال أخرى ستنفذ فيها ما تريد أن تؤديه من أعمال لا يستطيع المنتج أن يدفع أجرها للنجم بالإضافة إلى تنفيذ ما تريده من أفلام.