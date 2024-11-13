صدر مرسوم أميري بتعيين 3 أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات. ونصت المادة الأولى من المرسوم، الذي حمل رقم 189 لسنة 2024، على التالي: يعين عضوا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجلس إدارة المؤسسة للتأمينات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات كل من:



1 ـ خالد يوسف إبراهيم الهاجري.



2 ـ سليمان داود سليمان الغنيم.



3 ـ عبدالله أسامة فهد الجارالله.



ونصت المادة الثانية من المرسوم ذاته على التالي: «على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية».



وضمن هذا السياق، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1338 لسنة 2024 بتعيين ممثلي الجهات في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ونصت المادة الأولى من القرار على التالي: يعين ممثلي الجهات التالية واحد من ذوي الخبرة أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات وهم:



1 ـ عميد حقوقي/ محمد مبارك محمد العماري ممثلا لوزارة الداخلية.



2 ـ لواء ركن/ فراس عادل يوسف الشاهين ممثلا لوزارة الدفاع.



3 ـ د.خالد عامر العجمي ممثلا لوزارة الشؤون الاجتماعية.



4 ـ محمد عبدالمحسن سليمان الأحمد ممثلا لديوان الخدمة المدنية.



5 ـ عبدالعزيز ماطر سهو العازمي ممثلا لاتحاد عمال الكويت.



6 ـ طلال خالد نصف النصف ممثلا من ذوي الخبرة.