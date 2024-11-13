أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية استدعاء سفير الاحتلال الاسرائيلي لدى باريس للاحتجاج على اقتحام قوات الأمن الإسرائيلية «كنيسة إيليونا» بالقدس.



وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان لها، إنها استدعت سفير الاحتلال لدى فرنسا إلى مقر الوزارة في أعقاب الحادث الذي وقع في إيليونا التي تعتبر «ملكية وطنية فرنسية»، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية جان بارو إلى القدس في 7 الجاري.



وأكدت الوزارة انه تم ابلاغ السفير الاسرائيلي بأن تواجد قوات الاحتلال الأمنية المسلحة في الكنيسة واعتقال اثنين من رجال الدرك من القنصلية العامة الفرنسية في القدس لهما وضع ديبلوماسي هو «أمر غير مقبول».



واضافت انه سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال مرة أخرى.