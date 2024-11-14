

القاهرة - محمد سامي



وصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم على متن طائرة خاصة إلى الرأس الأخضر بعد رحلة استغرقت 10 ساعات استعدادا لمواجهة منتخبها غدا الجمعة على الملعب الوطني للرأس الأخضر من العشب الصناعي، وبسعة 15 ألف متفرج.



فيما يلتقي منتخب الشباب مواليد 2005 في أول اختبار رسمي لمدربه البرازيلي روجيرو ميكالي نظيره المغربي في الـ 9 مساء باستاد هيئة قناة السويس في الجولة الأولى لدورة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.



واستعد منتخب الشباب للمباراة بفترة إعداد مكثفة نظرا لتولي ميكالي المهمة منذ شهر تخللها مباراتان وديتان مع تنزانيا، انتهت الأولى بتعادل سلبي، والثانية بفوز مصر بثلاثية نظيفة.



فيما يلعب ناشئو الفراعنة مواليد 2008 ضد الجزائر اليوم في الـ 6 مساء في بالجولة الثانية للبطولة المؤهلة لأمم إفريقيا للناشئين لمحاولة تعويض الخسارة الثقيلة بخماسية أمام المغرب في الجولة الأولى.



في إطار آخر، وفي أولى قراراته منذ توليه مسؤولية لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم منذ أيام قليلة، أعلن ياسر عبدالرؤوف عن حزمة من القرارات لإصلاح مسار التحكيم المصري الذي ضربته أزمة عنيفة على خلفية تسريب صوتي لمحادثة حكمي الساحة والفيديو خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي التي أقيمت في الجولة الأولى للدوري.



وقرر عبد الرؤوف حظر استخدام الحكام لمواقع التواصل الاجتماعي سواء بالحديث عن أمور شخصية أو قضايا تحكيمية إلى جانب الحظر الإعلامي للأحاديث التلفزيونية، كما أعطى تعليمات مشددة إلى الحكام للالتزام بالحضور قبل المباريات بساعتين، وعدم إدارة أي مباريات ودية دون الحصول على إذن مسبق.



كما تقرر إقامة معسكر لحكام النخبة في الفترة بين 14 إلى 20 الجاري بأحد الفنادق لإعطاء محاضرات نظرية تحتوي على أحدث التطبيقات من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وتدريبات عملية تشمل محاكاة لمواقف تحكيمية من المباريات باستخدام تقنية الفيديو بتواجد عربة الفيديو، وكذا إجراء تقييم شامل لحكام تقنية الفيديو من خلال اختبارات نظرية لقانون ومفاهيم كرة القدم، واختبارات عملية لحالات الالتحامات ولمسة اليد، كما قررت اللجنة إجراء اختبار بدني للراسبين الذين لم يؤدوا الاختبار البدني السابق وتنطبق عليهم الشروط يومي الجمعة والسبت المقبلين.



وفي السياق ذاته، أعلن اتحاد الكرة عن عقوبات الأسبوع الثاني من الدوري بإيقاف المدير الفني لنادي زد مجدي عبدالعاطي لمباراة واحدة وتغريمه 5 آلاف جنيه بسبب طرده خلال مواجهة الأهلي للاعتراض بأسلوب غير لائق على حكم المباراة، وتوقيع غرامة بمبلغ 100 ألف جنيه مصري على ناديي غزل المحلة والإسماعيلي بسبب السباب الجماعي للجماهير ضد حكمي مباراة الأول ضد طلائع الجيش والثاني ضد سيراميكا كليوباترا.