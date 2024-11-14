

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



تنطلق اليوم مرحلة طرح تذاكر كأس القارات للأندية قطر 2024، للجماهير عبر المنصة الإلكترونية الرسمية لبيع التذاكر التابعة لـ«فيفا»، حيث سيتاح لحاملي بطاقات «فيزا» فرصة الوصول المبكر إلى المبيعات قبل أسبوع من طرح التذاكر للبيع للجميع.



جاء ذلك عقب الكشف عن التفاصيل من خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في الدوحة بحضور المدير التنفيذي للشؤون التجارية والتسويق والفعاليات في اللجنة المنظمة للبطولة حسن الكواري، الذي أكد جاهزية الدوحة لاستضافة المباريات الثلاث الأخيرة من البطولة الدولية في الفترة من 11 إلى 18 ديسمبر المقبل.



وتستضيف قطر النسخة الأولى من البطولة بشكلها الجديد، والتي ستشهد تنافس أبطال أندية القارات على ثلاثة ألقاب، ويشمل جدول البطولة مباراة ديربي الأميركيتين في 11 ديسمبر بين نادي باتشوكا المكسيكي، وكأس التحدي «فيفا»، في 14 ديسمبر الذي يشارك فيه النادي الأهلي المصري، وتقام المباراتان على ستاد 974 المونديالي. بينما تختتم البطولة بلقب كأس القارات للأندية في 18 ديسمبر على ستاد لوسيل المونديالي، هو اليوم الذي يتزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر، ومرور عامين على النهائي التاريخي لمونديال قطر 2022 والذي جمع بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.



وفي تصريحاته، أكد الكواري أهمية استضافة هذا الحدث الرياضي الكبير في قطر، مشيدا بالنجاح الكبير الذي حققته كأس العالم 2022. وأضاف أن قطر تواصل تعزيز مكانتها كعاصمة للرياضة العالمية، مشيرا إلى استعدادات الدولة لاستقبال أفضل الأندية وألمع نجوم كرة القدم.



وأوضح أن أسعار تذاكر كأس القارات تبدأ من 40 ريالا قطريا للمباراتين الثالثة والرابعة على ستاد 974، يومي 11 و14 ديسمبر، فيما تبدأ أسعار تذاكر المباراة النهائية على ستاد لوسيل من 200 ريال، وبحد أقصى 6 تذاكر للفرد الواحد، وسيتم تخصيص منصة إعادة البيع على غرار مونديال قطر 2022. كما أشار إلى أن منصة «هيا» ستسهل إجراءات تقديم التأشيرات للمشجعين، مع توفير 400 متطوع من ذوي الخبرة في تنظيم الفعاليات الرياضية.