اختتم منتدى قضايا الوقف الفقهية الـ 11 الذي نظمته الأمانة العامة للأوقاف بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في مدينة اسطنبول التركية أعماله بإصدار عدد من القرارات والتوصيات.



ووفق بيان صادر عن المنتدى الذي حمل شعار «قضايا مستجدة وتأصيل شرعي»، تم تشكيل لجان صياغة لكل موضوع من موضوعات المنتدى تتكون من أصحاب الأبحاث وأعضاء من اللجنة العلمية للمنتدى إضافة إلى صياغة القرارات والتوصيات الأولية لكل موضوع من موضوعات المنتدى.



وذكر البيان أن المنتدى أوصى بإرسال ملف القرارات والتوصيات الأولية للباحثين والمدعوين بعد نهاية المنتدى على أن يتم فتح المجال لتلقي ملاحظاتهم على القرارات والتوصيات خلال أسبوعين من تاريخه عبر المراسلة من خلال البريد الإلكتروني للمنتدى لتعرض على اللجنة العلمية للمنتدى للخروج بالصيغة النهائية للقرارات والتوصيات ومن ثم طباعتها في كتاب مستقل متضمنا كافة الأبحاث والمناقشات والردود.



وتوجه القائمون على المنتدى وفقا للبيان بجزيل الشكر للجهات المشاركة في تنظيمه وهي الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الكويتية ورئاسة الشؤون الدينية في تركيا.



كما توجهوا بالشكر للجنة العلمية للمنتدى برئاسة د.خالد المذكور وإلى كل من أسهم في إنجاح عقد هذا المنتدى من الأفراد والمؤسسات وإلى الضيوف والعلماء الذين لبوا الدعوة وساهموا في هذا المنتدى.