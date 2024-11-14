بشرى شعبان



أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، د.خالد العجمي، عن الافتتاح الرسمي لمشروع «المكشات 3» يوم السبت المقبل، الموافق 16 نوفمبر الجاري، في الرابعة عصرا، بموقع الجزيرة الشمالية لجسر الشيخ جابر الأحمد، مؤكدا استمرار عمل المكشات في نسخته الجديدة حتى نهاية مارس 2025، مرتكزا على تقديم تجربة ترفيهية متكاملة تناسب جميع أفراد المجتمع الكويتي.



وقال العجمي في تصريح صحافي «المكشات 3 يأتي بحلة جديدة وأكثر جذبا من سابقيه، حيث يضم فعاليات متنوعة تلبي احتياجات كافة الأعمار.



وأضاف «نسعى من خلال هذا المشروع إلى استقطاب نحو 200 ألف زائر من المواطنين والمقيمين، مقارنة بالمشروع السابق الذي استقبل نحو 80 ألف زائر». وأشار العجمي إلى أن المشروع يتضمن العديد من الإضافات والتحسينات، منها زيادة عدد المطاعم والمقاهي وتوسعة المقهى الشعبي، بالإضافة إلى تخصيص استراحات للعائلات.



وأكد العجمي أن المشروع يوفر منطقة ألعاب خاصة بالأطفال وحديقة حيوانات مصغرة، مما يتيح للعائلات التقاط الصور التذكارية في بيئة آمنة وممتعة، معلنا أن الدخول مجاني للأطفال حتى سن الرابعة ولفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما ستكون رسوم الدخول رمزية وفي متناول جميع شرائح المجتمع.



وفيما يتعلق بأوقات العمل، بين العجمي أن المشروع سيكون متاحا من الساعة 3 عصرا حتى 11 مساء خلال أيام الأسبوع، ويمتد حتى منتصف الليل في عطلة نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن الحجز سيكون إلكترونيا عبر موقع «المكشات» وتطبيق «EVENTAT»، تسهيلا على الزوار وتنظيما لعملية الدخول.



واختتم العجمي تصريحه بالتأكيد على أن «المكشات 3» يعكس رؤية الوزارة في تقديم خدمات مبتكرة تناسب مختلف فئات المجتمع، معربا عن شكره وتقديره لوزيرة الشؤون الاجتماعية د.أمثال الحويلة على دعمها المستمر للمشاريع الوطنية وحرصها على تطوير الخدمات الاجتماعية، مشيدا بدور اتحاد الجمعيات التعاونية في تقديم شتى سبل الدعم لإنجاح مشروع المكشات 3.