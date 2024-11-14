أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف أهمية تعزيز التعاون والتكامل الأمني بين دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة التحديات الأمنية وتبادل المعلومات لإحكام السيطرة الأمنية من أجل الحفاظ على أمن وسلامة مواطني دول المجلس. وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن ذلك جاء خلال ترؤس الشيخ سالم النواف وفد الكويت المشارك في اجتماع وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة وذلك تحضيرا للاجتماع الـ (41) لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون. وأشار البيان إلى ان الشيخ سالم النواف شدد على ضرورة تعزيز كفاءة الأجهزة الأمنية بين دول المجلس والوصول إلى مزيد من التنسيق بالقدر اللازم لمكافحة الجرائم بصفة عامة، لاسيما الجرائم المستحدثة وخاصة الجرائم الإلكترونية والاحتيال وتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية، مؤكدا أهمية دعم سبل التعاون لمواجهة تلك الجرائم وتجفيف منابعها وملاحقة مرتكبيها. ولفت إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات الدورية لوكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون بهدف متابعة ورفع التوصيات لأصحاب السمو ومعالي وزراء الداخلية في الاجتماع القادم بما يسهم في تعزيز العمل الأمني المشترك وتوحيد الجهود من أجل الحفاظ على أمن وسلامة مواطني دول المجلس. ونقل الشيخ سالم النواف إلى المشاركين تحيات القيادة السياسية وتحيات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وتمنياتهم بالتوفيق والسداد للاجتماع.