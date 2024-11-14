بشرى شعبان



أعلن الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية بالإنابة د.جاسم الكندري أن مدة بروتوكول التعاون بين الصندوق الخيري لمجمع دور الرعاية الاجتماعية وجمعية الإصلاح الاجتماعي ممثلة في «نماء الخيرية» مدته عام قابل للتجديد تلقائيا وبموجبه تضع الجمعية 100 ألف دينار في الصندوق الخيري لدعم خدمات نزلاء قطاع الرعاية الاجتماعية، مبينا انه مبلغ أولي قابل للزيادة وفقا لاحتياجات المشاريع. جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول التعاون بين الصندوق الخيري لمجمع دور الرعاية الاجتماعية وجمعية الإصلاح الاجتماعي ممثلة في «نماء الخيرية» أمس.



وقال الكندري إن قطاع الرعاية سيرفع أولا بأول المشاريع الخاصة بالقطاع، وتتم الموافقة عليها من قبل الصندوق والجمعية، ويأتي ذلك في إطار الشراكة المجتمعية بين القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني. وأضاف: فخورون بالشراكة المجتمعية مع جمعية الإصلاح الاجتماعي ممثلة في «نماء الخيرية»، وذلك لدعم الفئات الأكثر حاجة من نزلاء قطاع الرعاية الاجتماعية من الأطفال الأيتام وكبار السن والنشء المعرض للانحراف.



بدوره، قال نائب رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي محمد العمر إن توقيع مذكرة التفاهم مع الصندوق الخيري يؤكد إيماننا بتعزيز التعاون وتقديم الدعم والرعاية لهذه الدور، وتهدف الاتفاقية إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات التي يحصل عليها النزلاء، ليس فقط من خلال توفير الاحتياجات الأساسية، بل عبر تحسين جودة الحياة.



وأوضح العمر أن الشراكة تأتي انسجاما مع رؤية جمعية الإصلاح الاجتماعي ورسالتها الهادفة إلى دعم المشاريع الإنسانية داخل الكويت وخارجها، والاتفاقية تهدف الى تبادل الخبرات في مجال التدريب والتأهيل المهني بما يعزز فرص النزلاء في المجتمع.