دارين العلي



عقد فريق مؤشر الحصول على الكهرباء والماء في وزارة الكهرباء والماء أمس اجتماعا مع ممثلي الدور والمكاتب الهندسية المعتمدة لدى الوزارة برئاسة نائب رئيس الفريق م.عبدالله العصمي بهدف معرفة مدى رضا تلك المكاتب بشأن الإجراءات المتبعة لإيصال التيار الكهربائي والمياه عبر بوابة الوزارة للخدمات الالكترونية، ما يسهم في رفع وتحسين تلك الإجراءات وكذلك البوابة الإلكترونية.



وعلى هامش الاجتماع، قال العصيمي إن «فريق مؤشر الحصول على الكهرباء والماء معني برفع وتحسين بيئة الأعمال وسرعة إنجاز المعاملات وتسهيل إجراءات المستثمرين بدولة الكويت، وذلك بالتنسيق مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والبنك الدولي».



وأوضح العصيمي أنه تم «خلال الاجتماع الاطلاع على الملاحظات والمقترحات المقدمة من المكاتب الهندسية والتحديات التي تواجهها المكاتب خلال رفع معاملات عملائها»، مبينا أنه «خلال الاجتماع أيضا تم شرح وعرض الاصلاحات والإجراءات الجديدة لإيصال التيار، وتوضيح كل ما يتعلق بالتحديثات الخاصة بالربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية».



وأضاف العصيمي أنه «تم أيضا تطوير برمجية الموقع وإعادة هندسة الخدمات الجديدة على بوابة الخدمات الالكترونية من خلال البوابة الالكترونية، وذلك تسهيلا لإنجاز المعاملات وتقليص الاجراءات واستكمالا للدورة المستندية الكترونيا».



وأشار إلى توزيع الوزارة استبيانا على الدور والمكاتب الهندسية يتضمن عددا من الأسئلة المتعلقة بمدى رضا تلك المكاتب عن الخدمات والإجراءات المتبعة لدى الوزارة بشأن ايصال التيار والمياه، بدءا من تقديم المعاملة والحصول على إمكانية إيصال التيار وصولا الى مرحلة الفحص وتركيب العداد.



وبين أن ممثلي المكاتب الهندسية أبدوا ملاحظات بناءة خلال الاجتماع كانت تتعلق بتحديث المناطق الخضراء والربط مع بلدية الكويت وتعديل بعض القوائم والخصائص في النظام الإلكتروني، مبينا أنه سيتم مستقبلا استكمال عقد الاجتماعات مع الدور والمكاتب الهندسية.