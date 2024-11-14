أطلقت وزارة الإعلام أمس الاربعاء الهوية البصرية لدولة الكويت بما في ذلك جميع العناصر والملفات المتعلقة بها إلى جانب الدليل الإرشادي الشامل الذي يبرز مكونات الهوية البصرية للدولة والمتمثلة في عنصرين رئيسيين هما شعار الدولة واللون الوطني الأزرق. وذكرت الوزارة في بيان صحافي أن الدليل الإرشادي يبين الأهمية الثقافية للشعار الرسمي لدولة الكويت والذي يرمز لتاريخ الأمة وهويتها، كما يوضح الاستخدام الصحيح للشعار بما يضمن احترام قيمته وتوظيفه بشكل لائق.



وأضافت أن الدليل يحتوي أيضا على إرشادات شاملة لاستخدام الشعار وألوانه واتجاهاته وتناسبه وخواصه ما يوجب اتباعها في التطبيقات الرقمية أو المطبوعة أو غيرها من المواد الإعلامية لضمان الاستخدام الصحيح الذي يحافظ على اتساق الهوية البصرية ووضوحها.



وبينت الوزارة أنها استعانت في تخطيط ورسم الشعار بأحد الكفاءات الكويتية المتخصصة في مجال التصميم وهو المصمم محمد شرف، اذ تم تصميم النسخة الرسمية بدقة عالية مع الحفاظ على تفاصيل العناصر الأصيلة مثل سفينة البوم وطائر الصقر لتناسب الاستخدام السلس في جميع الوسائط الحالية والمستقبلية مع إرشادات مفصلة تختص بالألوان وطرق الاستخدام للأشكال الثلاثة من الشعار كالشارة المنفردة وشعار الدولة الرسمي وشعار الوزارات. ولفتت إلى أن هذه الخطوة جاءت بتكليف من مجلس الوزراء، موضحة أنها خاطبت كل جهات الدولة لتعميم الشعار والتعليمات الخاصة بالهوية البصرية ووضعت الشعار في موقعها الإلكتروني ليكون متاحا للاستخدام من قبل الجميع.