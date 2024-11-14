بداح العنزي



أعلن رئيس لجنة المخيمات الربيعية فيصل العتيبي عن الموافقة على إعادة فتح موقع التخييم الواقع خلف بنزين العيون بعد أن كان غير مدرج ضمن المواقع المقررة من البلدية للموسم الحالي.



وقال العتيبي لـ «الأنباء» إن عملية حجز المخيمات في مناطق البر شمال وجنوب البلاد ستبدأ غدا الجمعة، حيث يتم استقبال الطلبات على الموقع الخاص بحجز المخيمات.



وذكر أن عدد المواقع المحددة للجمعيات التعاونية من قبل اللجنة في جميع مناطق البر تبلغ 20 موقعا، وانه تم الترخيص حتى الآن الى 3 جمعيات بعد تقدمها بطلب الحصول على ترخيص موقع لخدمة رواد البر.