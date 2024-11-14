علاء مجيد



كشفت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي أن حجم تمويل الواردات من البنوك المحلية خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي بلغ 5.84 مليارات دينار.



وأظهرت البيانات أن التمويل من البنوك المحلية بالدولار منذ بداية العام حتى سبتمبر الماضي استحوذ على نصيب الأسد بنسبة 80% وذلك بقيمة 4.67 مليارات دينار، من إجمالي التمويل البالغ 5.84 مليارات دينار، تلاه العملات الأخرى بنسبة 8.75% وبقيمة 511.8 مليون دينار، تلاه ثالثا التمويل بالعملة الأوروبية (اليورو) بنسبة 5.68% وبقيمة 332.3 مليون دينار.



وحل رابعا التمويل بالريال السعودي مستحوذا على 2.11% بقيمة 123.5 مليون دينار، تلاه خامسا التمويل بالدرهم الاماراتي مستحوذا على 2% بقيمة 116.6 مليون دينار، تلاه التمويل بالجنيه الاسترليني بنسبة 0.53% بقيمة 31 مليون دينار، ثم التمويل بالين الياباني بنسبة 0.52% بقيمة 30.7 مليون دينار، وأخيرا التمويل بالفرنك السويسري بنسبة 0.38% وبقيمة 22.4 مليون دينار.



وعلى أساس النوع، أشارت البيانات إلى أن أوأمر الدفع الأخرى استحوذت على النصيب الأكبر بنسبة 68.9% وبقيمة 4.02 مليارات دينار من إجمالي التمويل، تلاها الاعتمادات المستندية بنسبة 25.86% بقيمة 1.51 مليار دينار، ثم بوالص التحصيل بنسبة 5.2% بقيمة 303.8 ملايين دينار.



شهر سبتمبر



وعلى المستوى الشهري، فقد ارتفعت قيمة تمويل الواردات بنسبة بلغت 24.7% وبقيمة 170.4 مليون دينار لتسجل 858.8 مليون دينار بنهاية شهر سبتمبر مقارنة بـ 688.4 مليون دينار المسجلة في شهر أغسطس الماضي، فيما تراجعت قيمة تمويل الواردات على المستوى السنوي بنسبة بلغت 5.8% وبقيمة 53.3 مليون دينار لتسجل 858.8 مليون دينار في سبتمبر الماضي مقارنة بـ 912.1 مليون دينار بنهاية سبتمبر من العام 2023.



وتفصيلا، سجل تمويل البنوك المحلية خلال شهر سبتمبر الماضي أعلى قيمة منذ بداية العام 2024 بقيمة 858.8 مليون دينار، تلاه شهر يوليو بقيمة 786.4 مليون دينار، وجاء في المرتبة الثالثة شهر أغسطس بقيمة 688.4 مليون دينار، تلاه شهر أبريل بقيمة 639.2 مليون دينار، ثم شهر يونيو بقيمة 634.1 مليون دينار، تلاه شهر مارس بقيمة 632.4 مليون دينار، وسابعا جاء شهر مايو بقيمة 592.1 مليون دينار، ثم شهر يناير بقيمة 555.6 مليون دينار، وأخيرا جاء شهر فبراير بقيمة 456 مليون دينار.