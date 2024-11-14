احتفلت إنفينيتي الشرق الأوسط في 7 نوفمبر الجاري، بالعرض الإقليمي الأول لسيارة QX80 طراز 2025 الجديدة كليا في فعالية حصرية في دبي، والتي تعتبر أول سيارة من إنفينيتي في حقبة «الفجر الجديد» (New Dawn)، وأقيمت الأمسية احتفالا بالتطور الكبير لسيارة SUV الفاخرة التي تجمع بين أحدث التقنيات المبتكرة والفن الياباني ومهارة التصنيع.



وعلى خلفية أفق ميناء دبي الشهير، شهد الحضور عرضا يجسد جمال الفخامة اليابانية الحديثة التي تتميز بها إنفينيتي، حيث جذبت سيارة إنفينيتي QX80 الجديدة كليا الأنظار ونالت إعجاب الجميع بفضل تصميمها الجريء وتقنياتها المتطورة. واختتمت الأمسية بالاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين لإنفينيتي.



وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية تييري صباغ: «يعتبر الشرق الأوسط أحد أهم المناطق لشركة إنفينيتي، ولذلك نقدم سيارة QX80 الجديدة كليا، سيارة SUV الرائدة بتصميمها المميز وأدائها الفائق». وأضاف: «تؤكد إنفينيتي الشرق الأوسط التزامها بالتركيز على العملاء من خلال توفير تجربة استثنائية لمالكي السيارة، بما في ذلك تطبيق MyINFINITI المطور للهاتف المتحرك وبرنامج عضوية إنفينيتي الذي سيتم إطلاقه قريبا». وترسي سيارة إنفينيتي QX80 طراز 2025 الجديدة كليا معايير جديدة في فئة سيارات SUV الفاخرة كبيرة الحجم بتصميمها الخارجي الجريء، الذي يبرز من خلال الخطوط الديناميكية الهوائية واللمسات التزيينية من الكروم الداكن والسقف ثنائي اللون، ما يؤكد على فلسفة التصميم المتطورة لإنفينيتي، «فن الحركة».



وصمم هيكل سيارة QX80 ونظام التعليق لتوفير أعلى مستويات المتانة مع الأناقة التي لا مثيل لها. وتعمل العجلات الجديدة قياس 22 بوصة ونظام التعليق الهوائي المتطور الذي يتم التحكم فيه إلكترونيا على التكيف مع ظروف الطريق لتحقيق أعلى مستويات الراحة والتحكم. وإضافة إلى ذلك، توفر مقصورة سيارة QX80 راحة لا مثيل لها بفضل تقنياتها وتصميمها الأنيق. وتأتي المقاعد مكسوة بالجلد المعزز بالأنيلين مع لمسات معدنية ومن خشب الدردار مفتوح المسام، ما يعكس اهتمام إنفينيتي بالتفاصيل والفخامة ومهارة التصنيع.



ويوفر نظام «INFINITI InTouch» مع مساعد «Google» المدمج إمكانية الوصول بسهولة إلى وظائف الملاحة والترفيه أثناء التنقل، كما يدعم نظام المساعدة (ProPILOT Assist 1.0) السائق أثناء الرحلات الطويلة من خلال الجمع بين وظيفة تثبيت السرعة الذكية ومساعد التوجيه لمزيد من الراحة والهدوء أثناء القيادة. وتدعم سيارة QX80 طراز 2025 انتباه السائق أثناء القيادة، حيث تتضمن تقنية الكاميرا المتقدمة، ما يوفر رؤية أكبر حتى في أصعب المواقف، وتوفر كاميرا الرؤية الأمامية عرضا موسعا لجوانب السيارة عبر شاشتين قياس 14.3 بوصة، ما يعزز سهولة القيادة في الأماكن الحضرية الضيقة ورؤية العوائق المحيطة بالسيارة.



من جانبه، قال ألبرت خريش، المدير التنفيذي لشركة إنفينيتي الشرق الأوسط: «تقدم سيارة إنفينيتي QX80 الجديدة كليا لمحة عن مستقبل إنفينيتي في المنطقة وتمثل بداية حقبة جديدة لها، حيث تؤكد التزامنا بتقديم سيارات فاخرة تحظى بشعبية كبيرة بين العملاء في المنطقة. وتعكس هذه الفعالية حرصنا على تقديم تجارب ومنتجات استثنائية لعملائنا في الشرق الأوسط».



وتعتمد سيارة QX80 على محرك V6 VR35DDTT سعة 3.5 لترات، الذي تم تطويره حديثا، مع شاحن التوربو المزدوج. ويولد هذا المحرك قوة تبلغ 450 حصانا مع 700 نيوتن متر من عزم الدوران، أي بزيادة قدرها 50 حصانا عن المحرك السابق.



ويضمن هذا المحرك عالي الأداء المزيد من القوة والكفاءة عند القيادة في المناطق الحضرية وأثناء المغامرات على الطرق الوعرة. ويقترن هذا المحرك الجديد مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي المطور من إنفينيتي بـ 9 سرعات، ما يتيح استجابة سلسة عند التسارع وأعلى مستويات الكفاءة على الطرق السريعة.



من التجهيزات المميزة في سيارة QX80 النظام الصوتي Klipsch® premium audio system، وهو الأول من نوعه في فئة SUV الفاخرة كاملة الحجم. ويتضمن نظام Klipsch® Reference Premiere 24 مكبرا صوتيا مع وظيفة التحكم في الصوت بعدة مناطق، مع توجيه صوت الوظائف.