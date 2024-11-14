عبدالله الحميضي: الشركة حققت نتائج ممتازة بفضل زيادة الأرباح التشغيلية والاستثمارية

استقطبنا عدداً كبيراً من العملاء سواء الأفراد أو الشركات مع تقديم أفضل الحلول التمويلية



كشفت شركة التسهيلات التجارية عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حيث حققت صافي أرباح بـ10.17 ملايين دينار، مقابل صافي ربح بلغ 5.48 ملايين دينار لنفس الفترة من 2023 بارتفاع في الأرباح بلغت نسبته 85.59% وبلغت ربحية السهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 20 فلسا، مقارنة مع 11 فلسا عن نفس الفترة من العام الماضي بنمو 81.82%



وبلغت إجمالي الإيرادات التشغيلية 12.22 مليون دينار حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024 بنسبة ارتفاع 16.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما بلغت إجمالي حقوق الملكية الخاصة لمساهمي الشركة الأم 162.06 مليون دينار بنسبة ارتفاع 3.11% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.



وفي تعليقه على النتائج المالية للشركة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي عبدالله سعود الحميضي، إن الشركة حققت نتائج ممتازة، ويرجع السبب في ذلك إلى زيادة الأرباح التشغيلية والاستثمارية للشركة وعكس في مخصص خسائر الائتمان والحملات التسويقية المتعددة التي قامت بها الشركة والتي كان لها دور في المحافظة على إيرادات التسهيلات الائتمانية، حيث نجحت الشركة في استقطاب عدد كبير من العملاء سواء على مستوى الأفراد أو الشركات وذلك بفضل التزامها في تقديم أفضل الحلول والمنتجات التمويلية في السوق الكويتي لتمنح عملائها أكبر قدر من المرونة لتمويل احتياجاتهم.



وأضاف الحميضي أن مجلس الإدارة يتطلع إلى الفترة المقبلة بنظرة إيجابية حيث اعتمد خطة عام 2024 بنمو في حجم العمل وتخفيض المخصصات مما سيحقق نتائج ممتازة.



وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بقيمة 5.61 ملايين دينار في النصف الأول من هذا العام، مقابل صافي ربح 3 ملايين دينار في نفس الفترة من عام 2023.



جدير بالذكر، أن شركة التسهيلات التجارية هي الأولى من نوعها في تمويل السلع الاستهلاكية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تأسست عام 1977 لتتبوأ منذ ذلك الحين مكانة رائدة في قطاع التمويل امتدت لأكثر من 47 عاما.



وقد ترسخت مكانة الشركة في السوق بفضل ما تقدمه من خدمات ومزايا، وحرصها على تقديم أفضل مستويات خدمة العملاء، مع السرعة والسهولة في إجراء المعاملات، وتلعب «التسهيلات» دورا رئيسيا في قطاع السيارات والسلع الاستهلاكية، وهي الشركة الرائدة في تمويل السيارات الجديدة والمستعملة والقروض النقدية والإسكانية.