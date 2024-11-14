قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) جمال اللوغاني إن السوق النفطية على المدى القريب محاطة بحالة من عدم اليقين يصعب معها تحديد مستوى معين قد تصله أسعار النفط الخام.



وأضاف اللوغاني بمناسبة إصدار المنظمة تقريرها الربع سنوي الثالث لعام 2024 حول الأوضاع البترولية العالمية أن أداء الاقتصاد العالمي ظل مستقرا خلال الربع الثالث تزامنا مع تحسن نسق النشاط الاقتصادي والناتج المحتمل في الاقتصادات المتقدمة مما ساهم في استمرار التراجع في معدلات التضخم حتى مع استمرار الضغوط السعرية في بعض الاقتصادات وارتفاع أسعار الخدمات.



وبين أنه ورغم استقرار نمو أداء الاقتصاد العالمي إلا أنه حمل في طياته بعض التباين في التطورات على مستوى الاقتصادات العالمية منفردة متوقعا أن يشهد الاقتصاد العالمي نموا بمعدل 3.2% خلال عام 2025 وهو نفس المعدل السائد خلال العام الحالي.