ارتفع معدل التضخم في أميركا من 2.4% إلى 2.6% خلال أكتوبر على أساس سنوي بما يتماشى مع التوقعات، فيما استقر معدل التضخم الأساسي عند 3.3% خلال أكتوبر على أساس سنوي بما يتماشى أيضا مع التوقعات.



ويدفع ارتفاع التضخم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لبعض الوقت، ومن المقرر أن يتحدث جيروم باول رئيس المركزي الأميركي اليوم (الخميس) قبل مبيعات التجزئة المقرر صدورها يوم الجمعة.



وتفيد أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي.إم.إي» بأن الأسواق تتوقع فرصة نسبتها 62% تقريبا لخفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة ربع نقطة أساس في ديسمبر، انخفاضا من نحو 84% قبل شهر.

يأتي ذلك فيما يتوقع المستثمرون من الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب اتباع سياسة خفض الضرائب وفرض تعريفات جمركية على الواردات، وهي سياسات يعتقد أنها قد تؤدي إلى زيادة التضخم، وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى الحد من نطاق خفض أسعار الفائدة.