

يُطلق الفنان خالد عبدالرحمن أغنية جديدة بعنوان «اسأل النجمة»، حيث نشر حساب «روتانا موسيقى» على «إنستغرام» مقطعا من الأغنية الجديدة، وكتب: «اسأل النجمة، جديد ملك الفن خالد عبدالرحمن‬، كلمات: الأمير بدر بن محمد‬، ألحان وغناء خالد عبدالرحمن‬».



إلى ذلك، يستعد عبدالرحمن خلال الفترة المقبلة لإقامة عدد من الحفلات منها حفل في قطر على مسرح المياسة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات 19 ديسمبر المقبل، كما سيحيي حفلا في الإمارات العربية المتحدة، وتحديدا في أبوظبي، وهو مهرجان الشيخ زايد أبوظبي الوثبة بتاريخ 21 ديسمبر.



وقد أطلق الفنان خالد عبدالرحمن منذ فترة قليلة أغنية «الوفا والمودة»، كلمات عبدالرحمن أحمد الناصر، ألحان حسين قريش، ويقول مطلعها: «من عنا القلب قل لي ويش يفيدك عناه.. لا إنت ماخذ كثير ولا إنت ماخذ قليل.. ودي أفهم حقيقة ويش أنا في رجاه.. دامك اللي على درب المشقة دليل».