

بدأ صُناع فيلم «الدشاش» تصوير المشاهد الأولى للفيلم التي جمعت نسرين طافش بمحمد سعد، كما سيشارك في بطولته أيضا: زينة، نسرين أمين وآخرون، ويحمل الفيلم طابعا جديدا ويتميز بخلطة فنية فريدة، إذ يتناول قصة طبيب الأسنان سامح (محمد سعد) الذي يعيش حياة صعبة مع زوجة «قبيحة»، ما يدفعه إلى التعامل مع تحديات ومواقف طريفة غير متوقعة، تضفي على العمل جوا من الكوميديا، حيث يجمع الفيلم بين الكوميديا والدراما، ليقدم للجمهور وجبة سينمائية غنية بالمفاجآت والتشويق.



و«الدشاش» تأليف جوزيف فوزي، ويتولى إخراجه سامح عبدالعزيز، في حين يضم طاقم العمل نخبة من النجوم مع محمد سعد، أبرزهم: نسرين طافش، زينة، نسرين أمين، باسم سمرة، مصطفى أبو سريع، محمد جمعة، وليد فواز، رشوان توفيق وغيرهم.