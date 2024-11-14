

يسعى المنتخب الأرجنتيني إلى تعزيز صدارته في ترتيب تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، التي من المقرر إقامتها في أميركا والمكسيك وكندا، وذلك حينما يحل ضيفا على منتخب باراغواي، ضمن منافسات الجولة 11 من التصفيات.



ويتصدر منتخب الأرجنتين ترتيب التصفيات برصيد 22 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه منتخب كولومبيا صاحب المركز الثاني، فيما يحتل منتخب باراغواي المركز السادس برصيد 13 نقطة.



ويسعى بطل كوبا أميركا إلى تحقيق فوز جديد يمكن فريقه من الحفاظ على فارق النقاط الثلاث، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام منتخب باراغواي الذي يقوده المدرب الأرجنتيني جوستافو ألفارو، مدرب بوكا جونيورز ومنتخب كوستاريكا والإكوادور السابق.



وفي مباراة أخرى، يسعى المنتخب البرازيلي إلى الاقتراب من مراكز الصدارة، وذلك حينما يحل ضيفا على نظيره الفنزويلي.



ويحتل المنتخب البرازيلي المركز الرابع برصيد 16 نقطة، وهو يبتعد بفارق 6 نقاط خلف المنتخب الأرجنتيني المتصدر، ويسعى لتفادي الموقف الحرج باللعب حتى نهاية التصفيات خشية خسارة مركز مؤهل للمونديال، الأمر الذي لم يحدث أبدا في تاريخ المنتخب البرازيلي.



على الجانب الآخر، يحتل منتخب فنزويلا المركز الثامن برصيد 11 نقطة، لكنه تعادل في الجولة قبل الماضية مع نظيره الأرجنتيني، في مباراة نجح خلالها في فرض سيطرته على المباراة، ليظفر بنقطة ثمينة، وهو على بعد نقطتين فقط خلف المركز السادس الذي يتأهل صاحبه لخوض منافسات الملحق العالمي.



ويسعى المنتخب البرازيلي إلى تقديم أداء جيد مثلما حدث في آخر جولتين، حينما فاز على تشيلي 2 -1 على ملعبها، قبل الفوز الكبير على بيرو برباعية نظيفة.



ووسط جدال يدور حول قدرات المدرب جونيور دوريفال، فإن الأخير اتخذ العديد من القرارات في قائمة الفريق للجولتين 11 و12 من التصفيات، حينما استبعد إندريك، مهاجم ريال مدريد وأحد الوجوه الواعدة للكرة البرازيلية، حيث أكد أنه سيقوم فقط باستدعاء اللاعبين الذين يشاركون بانتظام مع أنديتهم. كما يلتقي منتخبا الإكوادور مع بوليفيا.