

يعقوب العوضي



حقق الكويت فوزا مستحقا جاء على حساب الشارقة الإماراتي بنتيجة 30-29 ليكسب أول نقطتين له في مشواره في الدور التمهيدي للمجموعة الأولى في البطولة الآسيوية للأندية الأبطال لكرة اليد بنسختها السابعة والعشرين والمقامة في العاصمة القطرية الدوحة.



ويواجه الكويت نظيره الشباب البحريني في 1 ظهرا اليوم.



ويسعى مدرب «الأبيض» هيثم الرشيدي والذي حصد ألقابا عديدة مع الفريق إلى حصد فوز صعب من الشباب البحريني ولديه كل من محترفيه القطري فرانكيس مارزو والبرتغالي انخل هيرنانديز، إلى جانب محترفي البطولة البرتغالي سميدو والجزائري أسامة جزيري والبرازيلي غاليرمو سانتيستا.



إلى ذلك، يلعب كاظمة مع الدحيل القطري في الـ 7 مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية، حيث يملك «البرتقالي» برصيده نقطتين من الفوز على أهلي سداب العماني.



«البرتقالي» قدم مستوى ممتازا في الدوري المحلي وفي افتتاح البطولة أمام «أهلي سداب»، ولكن مباراة اليوم تختلف تماما فالدحيل مرشح قوي للقب، ويعي الجهاز الفني الكظماوي بقيادة المدرب الصربي بوزو أن المباراة لن تكون سهلة ولعله سيسخر إمكاناته ومفاتيح اللعب لتحقيق الفوز والعبور ولديه كل من المحترفين التونسيين أنور بن عبدالله ومحمد فراد، إلى جانب محترفي البطولة التونسي وجدي سنان والأرجنتيني موسكوانو لوكس والبرتغالي غونزالو فيليب ناهيكم عن اللاعبين المحليين أبراهيم الأمير، مبارك دحل، سعود الضويحي القوة الضاربة.



فوز السالمية في الدوري



ومن جانب آخر، فاز السالمية على اليرموك بنتيجة 33-28 في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس ضمن إطار الجولة السابعة من دوري اليد العام ورفع اليرموك رصيده إلى 12 نقاط بينما بقي رصيد اليرموك خاليا.



من جهة أخرى، تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم مواجهتين اليوم ضمن إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري العام لكرة اليد، تجمع العربي (8 نقاط) مع النصر (6 نقاط) في الـ 5.00 مساء والقادسية (4 نقاط) مع القرين (6 نقاط) في الـ 7 مساء.



أما المباراة الثانية، فوضع «الأصفر» صعب، إذ انه وبعد 7 جولات يبحث عن النقطة السادسة بشعار لا بديل عن الفوز أمام خصم صعب جدا، ولعل المواجهة ستكون مصيرية للفريق الذي يبحث عن الاستقرار الفني في الآونة الأخيرة، خاصة بعد تعاقده مع المدرب القدير آمن القفصي، بينما القرين بقيادة مدربه زكيكا المونتينيغري فلديه التطلعات والأدوات اللازمة لتحقيق الفوز والخروج بنقطتي المباراة إلى بر الأمان، وقد أعد العدة للمواجهة المرتقبة الليلة.