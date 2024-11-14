

غادر البلاد متوجها إلى البحرين، وفد منتخبنا للقوارب الشراعية للمشاركة في منافسات النسخة الأولى من البطولة العربية للشراع للبنات، التي ينظمها الاتحاد البحريني للرياضات البحرية خلال الفترة من 12 إلى 16 الجاري برعاية عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيسة لجنة تكافؤ الفرص بين الجنسين في المجال الرياضي الشيخة د.حصة بنت خالد آل خليفة، وبمتابعة وإشراف من رئيس الاتحاد البحريني للرياضات البحرية ورئيس الاتحاد العربي للشراع الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة.



ويرأس وفدنا المشكل من قبل لجنة الشراع والتجديف والكاياك والكايات بورد في النادي البحري، أمين السر العام خالد الفودري فيما يضم اللاعبة أمينة شاه التي ستشارك في فئة إلكا 6 والمدرب إيهاب الشعنبي.



وأكد الفودري أهمية المشاركة في البطولة ومدى اهتمام النادي البحري برياضة المرأة وفتح المجال للكويتيات لتأكيد حضورهن في المحافل والبطولات المختلفة، وهذا ما تم تأكيده من خلال مشاركة لاعبة التجديف سعاد الفقعان ولاعبة الشراع أمينة شاه في أولمبياد باريس.