تم اكتشاف نوع جديد من الـ«ساليكاسيا» في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ بجنوبي الصين، مما يضيف إلى التنوع الغني للنباتات في المنطقة الكارستية في قوانغشي، وفقا لمعهد قوانغشي لعلم النبات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم.



وأثناء تحقيق حول التنوع النباتي أجري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر عام 2023، تم اكتشاف نبات غير مألوف يمكن أن ينتمي إلى نوع غير معروف من الـ«ساليكاسيا» في الغابات الكارستية في محافظة لهيه بمدينة بايسه في قوانغشي.



وهذا النوع، الذي سمي باسم «كاريريا لينسيس» بحسب موقع المعهد، هو عبارة عن شجرة دائمة الخضرة بأوراق بيضاوية وأعناق قصيرة يبلغ طولها من ثلاثة إلى ثمانية مليمترات، وتميزها هذه الخصائص من حيث الشكل عن الأنواع الأخرى من نفس النوع. وبعد التحقق بعناية من الخصائص المورفولوجية للعينات والبحث في المؤلفات ذات الصلة وفحص العينات الأخرى ذات الصلة من نوع «كاريريا»، أكد الباحثون أن هذا الصنف جديد على العلم.



هذا، ويتوزع «كاريريا» من جنوبي الصين إلى شمالي فيتنام. في السابق، تم تسجيل نوعين منه فقط، وهما «كاريريا كاليسينا» و«كاريريا دونيانا». ويؤكد اكتشاف «كاريريا لينسيس» الطبيعة الأحادية لجنس «كاريريا» ويوسع عدد أنواع هذا الجنس إلى ثلاثة.