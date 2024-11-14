أسامة أبو السعود



أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.محمد الوسمي عن تسكين جميع الوظائف الإشرافية في وزارة الأوقاف قريبا.



وكشف الوزير الوسمي في تصريح لـ «الأنباء» عن أن الوزارة بصدد التحول للنظام الرقمي عن طريق استخدام تطبيقات رقمية لإثبات انصراف وحضور الموظفين، ويشتمل النظام كذلك على كل المعلومات الخاصة بالحالة الوظيفية.



وشدد وزير الأوقاف على أن بصمة الدوام سواء الحضور او الانصراف او البصمة الثالثة ستكون عن طريق هذا التطبيق.



وأوضح الوسمي أن التطبيق لن يسمح بالدخول عليه إلا في مناطق محددة داخل مباني الوزارة فقط، لضمان وجود الموظف في مكان عمله، تفعيلا لجهود الدولة وقرارات مجلس الوزراء بالدوام الكامل لجميع موظفي الدولة في جميع الوزارات والجهات الحكومية.