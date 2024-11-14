بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي أمس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وقالت انه جرى خلال الاتصال بحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما فيها مناقشة تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية والجهود المبذولة بشأنها.



وأضافت ان الجانبين أشادا بالعلاقات المتميزة بين المملكة وروسيا وبالجهود المبذولة لرفع مستوى العلاقات بين البلدين.