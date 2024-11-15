

القاهرة - محمد صلاح



يتواجد الفنان شريف منير في فعاليات الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والتي ستستمر حتى 22 الجاري، وذلك من خلال فيلم «مين يصدق» الذي ينافس ضمن مسابقة «آفاق السينما العربية»، وهو العمل الأول للمخرجة زينة عبدالباقي، ابنة الفنان أشرف عبدالباقي.



وقال منير، خلال لقائه مع كاميرا «dmc»، إن زينة أشرف عبد الباقي، استطاعت إثبات وجودها في أولى تجاربها الإخراجية في فيلم «مين يصدق»، ودلل على ذلك في طريقة تعاملها مع نجوم العمل في لوكيشن التصوير وغيرها من الأمور التي أكدت على موهبتها، منوها على أنه رغم أن المساحة التمثيلية للدور الذي يلعبه صغيرة، إلا أنه وافق على المشاركة من مبدأ دعم المواهب، مكملا: «ندعم مخرجة جديدة تظهر في مجال السينما».



فيلم «مين يصدق» بطولة: يوسف عمر، جايدا منصور، ويشارك في الفيلم العديد من النجوم كضيوف شرف، منهم: أشرف عبدالباقي، شريف منير، أحمد رزق، سليمان عيد، عارفة عبدالرسول، والعمل فكرة: زينة عبد الباقي ومصطفى عسكر وحامد الشراب، سيناريو وحوار: زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت، وتدور أحداثه حول حالة الفراغ التي تعيشها «نادين» التي تتعرف إلى شاب محتال يدعى «باسم»، الذي يقدم لها نوعا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، لتشاركه في عمليات نصب يتورطان من خلالها في العديد من المشاكل، ما يضع قصة حبهما وأمورا أخرى على المحك.