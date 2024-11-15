

كرمت الإمارات أمس الأول رئيسة الاتحاد الكويتي للرياضة النسائية والرئيسة الفخرية للجنة التنظيمية لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي الشيخة نعيمة الأحمد بمنحها جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية في فئة «رواد العمل الرياضي».



وأعربت الشيخة نعيمة الأحمد في تصريح صحافي، عن اعتزازها بهذا التكريم الذي حضره وزير التسامح والتعايش الإماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، مشيرة إلى تقديرها العميق لجائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بنسختها الثامنة، كما تقدمت بالشكر لرئيسة الاتحاد النسائي العام في الإمارات رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الشيخة فاطمة بنت مبارك على دعمها الكبير وتكريمها المستمر للرياضة النسائية.



وأشارت إلى التعاون المستمر بين الرياضة الكويتية والإماراتية خاصة في مجال الرياضة النسائية، مؤكدة أن هذا التعاون أثمر نجاحات ملموسة، وأن الرياضة النسائية في الإمارات حققت تقدما كبيرا.



وتعد الجائزة تكريما لمسيرة الشيخة نعيمة الأحمد الحافلة بالإنجازات والجوائز والأوسمة التي شملت جائزة المرأة والرياضة لعام 2014 ودورها البارز في تعزيز مكانة الرياضة النسائية في الكويت ودول الخليج.



استشارية رياضة المرأة



من جهة أخرى، شاركت عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية وعضو اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فاطمة حيات في الاجتماع الثالث للجنة الاستشارية لرياضة المرأة التابعة للمكتب التنفيذي لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد أمس الأول في أبوظبي.



ودشن الاجتماع الهوية الرقمية للاعبات الخليجيات في المنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية للتعريف بنجاحاتها وتعزيز البيئة الرقمية التي تشكل أحد المقومات الداعمة لمنظومة التنمية الشاملة لرياضة المرأة الخليجية، كما شدد الاجتماع على أهمية الاستمرار في برنامج «هاكاثون» رياضة المرأة الخليجية على أن يقام سنويا.



وأشادت حيات بروح التعاون التي شهدها الاجتماع والحرص على تطوير الرياضة النسائية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي عبر إقامة الأنشطة والبطولات الرياضية وفق الخطة المعتمدة من قبل المكتب التنفيذي لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية، مؤكدة أن الاجتماع المقبل سيشهد خطة عام 2025 لجميع أنشطة وبطولات الرياضة النسائية.