

تسعى البرتغال إلى ضمان مكان في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم حين تواجه ضيفتها پولندا مساء اليوم ضمن المجموعة الأولى من المستوى الأول.



ومع تأهل إسبانيا حاملة لقب كأس أوروبا وألمانيا إلى ربع النهائي، لاتزال ستة مقاعد متاحة قبل الجولتين الأخيرتين.



ويتصدر «رفاق كريستيانو رونالدو» ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، فيما تأتي كرواتيا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ثم پولندا ثالثة بـ 4 نقاط، وأخيرا اسكتلندا بنقطة يتيمة.



وتحتاج البرتغال، التي لم تتعرض لأي خسارة بعد، إلى نقطة واحدة من مواجهتي پولندا اليوم وكرواتيا يوم الاثنين المقبل فقط للتأهل للدور التالي.



وسيحاول نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو قيادة منتخب بلاده إلى فوز جديد على پولندا بعد الأول (3-1)، وذلك في المواجهة الـ 15 بين المنتخبين، والسابعة منذ 2007، حيث لم تخسر البرتغال أبدا (3 انتصارات و3 تعادلات).



أما پولندا فتحتاج إلى الفوز في الوقت الذي تسعى فيه كرواتيا (10 نقاط) إلى التقدم حين تلتقي اسكتلندا الأخيرة بنقطة.



بدورها، تستهدف إسبانيا الابتعاد في الصدارة حين تلعب مع مضيفتها الدنمارك الثانية الساعية إلى التأهل لدور المجموعات للمرة الأولى. وستكون المهمة صعبة أمام بطل أوروبا الذي لم يخسر في 14 مباراة متتالية من بينها 12 انتصارا. وتلتقي هولندا مع المجر غدا السبت في مواجهة حاسمة ضمن المجموعة الثالثة، وكلاهما يملك 5 نقاط مقابل 10 لألمانيا التي تلعب مع البوسنة والهرسك.



تصفيات أميركا الجنوبية



تحظى مواجهة أوروغواي وضيفتها كولومبيا باهتمام عشاق كرة القدم عندما يتواجهان فجر غد السبت في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.



ويحتل المنتخب الكولومبي المركز الثاني برصيد 19 نقطة، فيما يمتلك منتخب أوروغواي 16 نقطة في المركز الثالث قبل بداية الجولة الـ 11 الحالية.



وفي مباراة أخرى، تحل تشيلي ضيفة على بيرو.