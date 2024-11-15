

بعد قرابة 40 عاما من نزاله الأول الاحترافي، و19 من اعتزاله، يعود أسطورة الملاكمة في الوزن الثقيل مايك تايسون في سن الـ 58 إلى الحلبة، فجر السبت بتوقيت الكويت، في نزال ستنقله منصة البث التدفقي «نتفليكس» لـ 270 مليون مشترك.



وسيرتدي تايسون ـ الذي أرعب منافسيه في فئة الوزن الثقيل في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات ـ قفازات الملاكمة مرة أخرى لمواجهة صانع المحتوى على «يوتيوب» جايك بول الذي يصغره بـ 31 عاما، في ملعب «إيه تي آند تي» في أرلينغتون بولاية تكساس، موطن فريق دالاس كاوبويز لكرة القدم الأميركية.



وكان من المقرر في البداية أن يقام النزال، الذي يتكون من ثماني جولات مدة كل منها دقيقتان وافقت عليها سلطات الملاكمة في تكساس، في يوليو، ولكن تم تأجيله في مايو بعدما احتاج تايسون إلى علاج طبي على متن رحلة جوية بين ميامي ولوس أنجليس بعد تقيؤ الدم بسبب قرحة نازفة.



وفرت هذه الحادثة مادة دسمة للعديد من المنتقدين الذين أدانوا النزال واعتبروه أشبه بـ «عرض في سيرك» يقدم مستوى غير مقبول من المخاطرة بالنسبة لتايسون الذي كان آخر ظهور له في عالم الاحتراف عام 2005، عندما هزم بالضربة القاضية بعد انسحابه أمام الملاكم الإيرلندي كيفن ماكبرايد.