أعلن الفنان محمد هنيدي عن مشاركته في موسم دراما رمضان المقبل من خلال مسلسله الجديد «شهادة معاملة أطفال»، بعد أن قرر التراجع عن تقديم مسلسل «عم قنديل»، ونشر عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» الملصق الدعائي للعمل، وكتب: «بسم الله توكلنا على الله، مسلسل «شهادة معاملة أطفال» في رمضان، ربنا يكرمنا».



على صعيد آخر، كان آخر ظهور فني لهنيدي في عام 2024 من خلال مسرحية «ميوزيكال سكوول»، التي شاركه في بطولتها: نرمين الفقي، محمد ثروت، نانسي صلاح، أحمد سلطان، ومحمود حافظ، وتدور أحداث المسرحية حول شخصية الأستاذ «رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة» الذي يعود بعد سنوات من الغياب لإدارة المدرسة، ليواجه سلسلة من المواقف الكوميدية مع طلابه والمعلمين وأولياء الأمور.



أما عن أعماله الدرامية الأخيرة، فهو مسلسل «أرض النفاق»، الذي شارك في بطولته إلى جانب: الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز وهنا شيحة، وهو مأخوذ عن قصة الكاتب يوسف السباعي، وقد تم تقديمه سابقا في السينما في فيلم بنفس الاسم من بطولة فؤاد المهندس وشويكار.