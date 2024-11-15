حقق نادي الفتاة الكويتي فوزه الأول على نادي العربي القطري في المباراة التي أقيمت أمس 3-1، وذلك في انطلاق بطولة أندية غرب آسيا لكرة الطاولة للرجال والسيدات التي تستضيفها الدوحة، اما في منافسات الرجال فخسر نادي الفحيحيل من نادي قطر 1-3، كما خسر التضامن من نادي سار البحريني 0-3.



ويلعب نادي الفتاة الكويتي ضمن مجموعة تضم أندية المرأة القطرية والعروبة الإماراتي والأرثوذكسي الأردني والعربي القطري، بينما يلعب الفحيحيل في مجموعة تضم قطر القطري والسليمانية العراقي فيما تضم مجموعة التضامن كل من سار البحريني والفتح الرياضي.



وتقام منافسات البطولة التي انطلقت في صالة نادي قطر الرياضي أمس على 6 طاولات خلال فترتين صباحية ومسائية ويديرها 14 حكما من الاتحاد القطري وتختتم منافساتها غدا السبت.