

ناهد إمام



كرمت قمة الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي التي ينظمها اتحاد المستثمرات العرب برئاسة د.هدى يسي، كبير مرشدين بهيئة قناة السويس رئيس مجلس إدارة جمعية ساند لتنمية المجتمع كابتن ولاء حافظ.



ويذكر أن كابتن ولاء حافظ متقاعد من القوات البحرية الخاصة بالقوات المسلحة المصرية وصاحب الرقم القياسي بأكبر غطسة تحت الماء سابقا، والمسجلة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.



وتعرض لحادث وأصيب وقرر هزيمة المرض من خلال تأسيس جمعية لخدمة المجتمع.



ومن جانبه، أعلن حافظ اختيار د.هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب لتكون رئيسا شرفيا لجمعية ساند لتنمية المجتمع.



وأعلن ولاء حافظ عن التوجه لإقامة مستشفى خاصة بمرض الشلل الشوكي، والتي ستعد اول مستشفى في ذلك التخصص في مصر.



بدورها، اكدت د.هدى يسي رئيس القمة، أن ذلك يعد تشريفا للاتحاد.