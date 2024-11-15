نفذت جمعية بلد الخير بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف، مشروع «مصرف الصدقات»، الذي قدم الدعم إلى 400 مستفيد من أبناء الأسر المتعففة داخل الكويت.



وقال مدير جمعية بلد الخير عثمان الثويني إن مساعدة الأسر المتعففة هو أحد الأهداف الرئيسية التي تحرص عليها جمعية بلد الخير، وكذلك الأمانة العامة للأوقاف، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها الكثيرون.



وأضاف الثويني أن مشروع مصرف الصدقات اعتمد على تقديم الدعم المادي كمصروف شهري بقيمة 30 دينارا لكل مستفيد، بإجمالي تكلفة وصل إلى 12.000 دينار، مبينا أن مصرف الصدقات هو أحد أشكال التعاون المثمر بين الجمعية وأمانة الأوقاف لدعم المتعففين الذين يحتاجون إلى توفير احتياجات الحياة الضرورية بينما لا يمكنهم ذلك بسبب ضيق الحال، واستطاع المشروع بحمد الله تعالى أن يدخل السعادة إلى قلوب المستفيدين، ليكون لهم عونا من أجل توفير ما يحتاجون إليه.