من منطلق دعمه للمبادرات المجتمعية وعلى وجه الخصوص تلك المعنية بالصحة العامة، شارك بنك وربة ـ البنك الأفضل في الخدمات المصرفية لقطاعي الشركات والاستثمار في الكويت ـ في حملة الوقاية الصحية «نوفمبر» التي أقيمت في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع نادي التسويق التابع للجامعة، وذلك بهدف التوعية بمرض سرطان البروستاتا وسبل الوقاية منه وأهمية الكشف المبكر عنه.



وأوضح رئيس مجموعة التسويق والاتصال المؤسسي في بنك وربة د.محمد بركات أن رعاية البنك لهذه الحملة تأتي في إطار اهتمامه بالقضايا الصحية والحملات التوعوية التي تنسجم مع سياساته الراسخة للنهوض بمسؤولياته الاجتماعية وواجباته الوطنية والإنسانية، ليضيف علامة أخرى بارزة إلى سجله الحافل بدعم ورعاية الأنشطة والمبادرات في القطاع الصحي.



واستمرت فعاليات الحملة التوعوية لسرطان البروستاتا لمدة ثلاثة أيام، شارك البنك فيها من خلال جناح خاص وأجرى العديد من المسابقات والفعاليات مثل بطولة FIFA 2025 لجذب الطلاب والزوار إلى مكان إقامة الحملة وتمكينهم من التفاعل معها.



وأضاف بركات أن الحملة تهدف إلى تبني عادات صحية تساعد على الوقاية والكشف المبكر للمرض، ومنها تحليل دلالات الورم لسرطان البروستاتا، وهو عبارة عن تحليل دم بسيط للبحث عن دلالة «PSA»، والذي يمكن في حال ارتفاعه أن يعطي مؤشرا لاحتمال وجود ورم السرطان، لافتا إلى أنه في حال اكتشافه مبكرا يصبح العلاج سهلا ومضمونا. وبناء على أحدث التقارير الصادرة بشأن مرض سرطان البروستاتا في الكويت، يحتل مرض السرطان المركز الأول بالنسبة للرجال الكويتيين، ما يستدعي زيادة برامج التوعية بهذا المرض للمساهمة الفعالة في خفض معدلات الإصابة به وتشجيع الرجال على تبني أنماط حياة أكثر صحية والمواكبة في الكشف الطبي السنوي.



ويحرص «وربة» على رعاية ودعم مختلف القضايا المجتمعية، وسبق أن شارك في فعاليات وأنشطة أقامها نادي التسويق التابع لجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، إذ يعد من الأندية الطلابية الحيوية، والتي تعنى بالمتعلم بمجاله الإداري بشكل عام، وبمجاله التسويقي بشكل خاص.