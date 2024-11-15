وزعت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية 100 حراثة يدوية لتعزيز القدرات الزراعية والإنتاجية للمزارعين اليمنيين من ذوي الموارد المحدودة في لحج والحديدة، بالتعاون مع مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية.



جاء هذا المشروع في إطار برنامج التمكين الاقتصادي للهيئة الخيرية، تحت شعار «الكويت بجانبكم»، مقروناً ببرنامج تدريبي وتأهيلي للمزارعين على كيفية استخدامها في حراثة الأرض بالطريقة المثلى، ويعود بفوائد عديدة على نحو 700 مستفيد بشكل مباشر وعلى المجتمع من خلال تغطية الاحتياجات الأساسية، ورفد الأسواق المحلية بمختلف المنتجات الزراعية، وتحسين مستوى دخل المزارعين.



ويوفر المشروع قيمة العمالة، التي يستعين بها المزارعون في حراثة أراضيهم، لاسيما أنها حراثات اقتصادية في استهلاك البنزين ومتعددة الأغراض والمهمات في المجال الزراعي.