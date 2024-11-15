قام نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار الشيخ صباح جابر الأحمد بزيارة إلى لواء صالح المحمد الآلى/94 وكان في استقباله آمر اللواء العميد الركن براك عبدالمحسن الفرحان وعدد من ضباط اللواء.



وقد استمع إلى إيجاز حول آخر ما تم تنفيذه من مهام وواجبات ضمن الخطط والبرامج التدريبية والتأهيلية المعتمدة لمنتسبي اللواء وطبيعة وحجم التعاون والتنسيق القائم والمشترك مع القطاعات العسكرية الأخرى في البلاد.



كما قام بجولة ميدانية في لواء صالح المحمد اطلع من خلالها على الأسلحة والمعدات والآليات العسكرية المستخدمة، والتعرف على طبيعة عملها ودورها بالمهام المسندة إليها.



وأكد أن الجيش الكويتي هو السد المنيع والسيف الرادع في مواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية وأن حفظ استقرار وأمن الوطن هو الهدف الأسمى للقوات المسلحة.



كما أثنى نائب رئيس الأركان على منتسبي لواء صالح المحمد لما يتمتعون به من كفاءة وقدرة واستعداد لتنفيذ مختلف المهام والواجبات والذي هو باكورة التأهيل والتدريب المستمر، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد، وبذل الغالي والنفيس من أجل حماية تراب الوطن بارين بقسمهم مبايعين على السمع والطاعة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي عهده الأمين، حفظه الله وسدد على طريق الخير خطاهم.