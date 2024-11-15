أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان أمس أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات في تطوير وتحديث العمل الإداري بالأقطار العربية ليرقى إلى مستويات التحديات.



جاء ذلك في تصريح أدلى به الربيعان لـ «كونا» عقب ترؤسه وفد الكويت المشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورته الـ 118 الذي عقد في الرباط بالمغرب خلال الفترة من 11 إلى 13 الجاري.



وقال إن الاجتماع ناقش عددا من المقترحات الرامية إلى تطوير وتحديث الإدارة في الدول العربية، لاسيما على مستوى استخدام تكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى المقترح الذي تقدمت به المنظمة العربية للتنمية الإدارية حول حوكمة إدارة الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي 2023 - 2027 وكذلك مراجعة المبادرات والمشاريع المدرجة ضمن الخطة، مبينا أهميتها في بناء القدرات وتطوير الأداء وتحقيق النتائج المرجوة.



وأشاد الربيعان بالجهود التي تبذلها المنظمة العربية للتنمية الإدارية في تطوير الممارسات الإدارية الناجعة في دول المنطقة وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين ورفع الأداء عن طريق التحول الرقمي وزيادة كفاءة الكوادر البشرية في المجالات الإدارية وتهدف المنظمة العربية للتنمية الإدارية، التي أنشئت عام 1961، كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية، إلى تحقيق التنمية الإدارية في الأقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة.



وتوجه المنظمة جهودها وتقدم خدماتها وبرامجها إلى حكومات الدول العربية الأعضاء وعددها 22 دولة، كما يتسع نطاق خدمات المنظمة ليشمل منظمات الأعمال والقطاع الخاص.