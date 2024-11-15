بداح العنزي



انتهت البلدية من إعداد الدراسة المتعلقة بطلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص مسار مياه عذبة عرض 5م بدءا من خط مياه قائم ضمن مشروع تطوير طريق الدائري السابع حتى منطقة الشدادية الصناعية.



وقالت مدير عام البلدية بالوكالة م.منال العصفور في كتاب الى المجلس البلدي: الموقع المقترح لمسار المياه العذبة يبدأ من خلال الربط مع خط قائم ضمن مشروع تطوير الدائري السابع وصولا الى داخل حدود منطقة الشدادية الصناعية، حيث تقدمت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بتاريخ 28/8/2024، المتضمن طلبها تخصيص مسار مياه عذبة بعرض 5م لتغطية منطقة الشدادية الصناعية، والذي يبدأ من خلال الربط مع خط قائم ضمن مشروع تطوير الدائري السابع وصولا الى منطقة الشدادية الصناعية، وقد تم إرفاق موافقات ممثلي اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة مع المسار.



٭ بدراسة المسار المقترح تبين أن أجزاء منه تتداخل مع اتفاقيات استشارية ومشاريع تتبع للهيئة العامة للطرق والنقل البري وهي مشروع تطوير الدائري السابع ومشروع السكة الحديد ومشروع تنفيذ طرق كبد.



٭ تمت مخاطبة إدارة المخطط الهيكلي للإفادة بشأن التداخلات الحاصلة مع المشاريع والاتفاقيات التابعة للهيئة العامة للطرق والنقل البري، حيث أفادت بأن الجزء من المسار الذي يبدأ من خلال الربط مع خيط مياه قائم ويقع ضمن حدود الدائري السابع فهو يتبع لاتفاقية تطوير الدائري السابع، كذلك الجزء من المسار المتقاطع مع مشروع السكة الحديد فهو لا يعتبر تعارضا لأن المسار المقترح يقع على عمق بحدود 2.4م تحت الأرض.



الجزء من المسار المقترح من حدود الدائري السابع وصولا الى داخل منطقة الشدادية الصناعية فهو يتبع للاتفاقية الاستشارية لتنفيذ شبكة طرق منطقة كبد التي حتى تاريخه لم يصدر لها قرار من المجلس البلدي لأعمال تصميمها.



لذلك، فإن الرأي الفني يتضمن التالي:



الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة نحو تخصيص مسار مياه عذبة بعرض 5م لتغذية منطقة الشدادية الصناعية، والذي يبدأ من خلال الربط مع خط مسار قائم ضمن مشروع تطوير الطريق الدائري السابع وصولا الى داخل منطقة الشدادية الصناعية، شريطة الآتي:



٭ الالتزام والتقيد باشتراطات اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة، وأن يتم التنسيق معهم قبل التنفيذ.



٭ أن يتم تثبيت وتسليم المسار متضمنا وقوعه ضمن مشروع تطوير الطريق الدائري السابع ومشروع السكة الحديد.



٭ تخويل الادارات المختصة في البلدية بزحزحة ونقل وتعديل طول المسار في حال وجود تعارض مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو لأي دواع تنظيمية.