رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الحالي بمقدار 920 ألف برميل يوميا، وذلك مقابل توقعات سابقة عند 860 ألف برميل يوميا، حيث ذكرت في تقريرها الشهري أمس أن الصين هي العائق الرئيسي لنمو الطلب العالمي على النفط حيث انكمش الطلب الصيني للشهر السادس على التوالي في سبتمبر.



وأبقت الوكالة توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025 دون تغيير كبير عند 990 ألف برميل يوميا والتوقع السابق مليون برميل يوميا، مشيرة إلى أن التوازنات الحالية تشير إلى أنه حتى إذا استمرت تخفيضات «أوپيك+» فإن المعروض العالمي سيتجاوز الطلب بأكثر من مليون برميل يوميا في 2025.



وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوپيك) قد خفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بمقدار 107 آلاف برميل يوميا ليصل إلى 1.8 مليون برميل يوميا، وفقا لتقريرها الشهري الصادر قبل يومين، كما قلصت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب على نفط دول «أوپيك+» بنحو 100 ألف برميل ليصل إلى 0.5 مليون برميل يوميا في العام ذاته.