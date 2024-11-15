ارتفعت العملة الرقمية المشفرة «بيتكوين» فوق 93 ألف دولار لفترة قصيرة، حيث زادت التوقعات بخفض أسعار الفائدة، إلى الزخم الذي جاء من موقف الرئيس المنتخب دونالد ترامب المؤيد للعملات المشفرة.



وارتفعت العملات المشفرة بنحو 6% في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 93.46 ألف دولارا، لكنها فشلت في الحفاظ على الصعود، وتراجعت إلى 89.37 ألف دولار خلال تعاملات أمس في سنغافورة، وتأرجحت سوق العملات المشفرة الأوسع بين المكاسب والخسائر، وسط تداول متقلب.



ويحاول المضاربون تحليل ما إذا كان الدعم الخطابي لترامب للعملات المشفرة سيستمر في رفع سعر «بيتكوين»، وفتح الطريق نحو عتبة الـ 100 ألف دولار، أو إفساح المجال لموجة من جني الأرباح، بعد تقدم بنسبة 33% منذ الانتخابات الأميركية في 5 نوفمبر.



وكتب رئيس الأبحاث في «بيبير ستون غروب» كريس ويستون في مذكرة «من المعقول أن نعتقد أننا سنرى تحولا في الآراء، مما يؤدي إلى زيادة التدفقات في الاتجاهين». وأضاف «ومع ذلك، فإن الميل نحو بيتكوين أعلى في الوقت الحالي، وأتوقع عودة المشترين بمجرد انتهاء العملية المركزة لتصفية المراكز، والانتقال إلى مراكز أفضل».



وتوافقت بيانات التضخم أول من أمس مع توقعات المحللين، مما دفع المتداولين إلى تعزيز الرهانات على خفض آخر لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. في الوقت نفسه، تعمل سياسات ترامب الأوسع من التخفيضات الضريبية والتعريفات التجارية الحمائية، على تعقيد الصورة من خلال التهديد بتأجيج ضغوط الأسعار في المستقبل.



وتعهد الرئيس المنتخب بإنشاء إطار تنظيمي ودي للعملات المشفرة، وإنشاء مخزون استراتيجي من «بيتكوين»، وجعل الولايات المتحدة المركز العالمي لهذه الصناعة. وبعد أن كان ترامب متشككا في العملات المشفرة، غير مساره بعد أن أنفقت شركات الأصول الرقمية بكثافة لدعمه خلال الحملة الانتخابية، بهدف الترويج لمصالحها.